Un giovane di 21 anni, residente a Brescello e domiciliato a Gualtieri, è stato denunciato dopo un tentato furto avvenuto ieri sera intorno alle 22 nel circolo Al Palazzo, situato all’interno di palazzo Greppi a Gualtieri. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’individuo coinvolto. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’episodio è stato reso noto.

Gualtieri (Reggio Emilia), 14 maggio 2026 – Un giovane di 21 anni, abitante a Brescello e domiciliato a Gualtieri, è stato denunciato per tentato furto aggravato avvenuto ieri sera verso le 22 al circolo Al Palazzo, all’interno di palazzo Greppi di Santa Vittoria, a Gualtieri. Un furto sventato grazie al presidente del circolo, allertato da un conoscente che aveva sentito rumori sospetti alla sede del club. I carabinieri sul posto hanno notato segni di scasso sulla porta, con un lucchetto forzato, con danni pure a una telecamera di sorveglianza, colpita con un bastone. Ma le immagini registrate fino a quel momento hanno permesso di risalire al presunto intruso, subito riconosciuto anche dalle forze dell’ordine, per averlo sottoposto a controlli nel recente passato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri, tentato furto al circolo di palazzo Greppi

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