La polizia ha denunciato un uomo che aveva forzato il portone d’ingresso del Santuario della Madonna delle Grazie di Monte Giberto. L’individuo si era introdotto all’interno del luogo di culto e aveva tentato di asportare una statua della Sacra Vergine. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto e portato all’identificazione del responsabile.

Dopo aver forzato il portone d’ingresso, si era introdotto all’interno del Santuario della Madonna delle Grazie di Monte Giberto e aveva tentato di rubare la preziosa statua della Sacra Vergine. Qualcosa però era andato storto ed era dovuto scappare a mani vuote. Da quel momento in poi, però, gli investigatori dell’Arma si erano messi sulle sue tracce senza mollare un centimetro e, dopo circa quattro mesi di incessante attività, avevano dato un nome e un volto al malvivente. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 56enne di origini slovene è stato rinviato a giudizio. L’uomo dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di tentato furto aggravato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto al Santuario . Ladro scoperto e denunciato

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