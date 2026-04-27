Firenze | arrestato al Campo di Marte L’accusa | tentato furto e minaccia a pubblico ufficiale

A Firenze, un uomo di 38 anni è stato arrestato nel quartiere di Campo di Marte dai carabinieri. L’accusa riguarda un tentato furto aggravato e la minaccia a un pubblico ufficiale durante un intervento di polizia. L’uomo, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato. L’operazione si è svolta nelle prime ore della giornata.

I Carabinieri hanno inseguito i due, riuscendo a rintracciarne uno che si era nascosto tra due auto in sosta. L’uomo ha minacciato i militari puntandogli contro un grosso cacciavite. La prontezza e la tempestività degli operanti ha consentito loro di disarmare e bloccare l’uomo in pochi istanti, e da un controllo che veniva fatto, l’uomo è stato trovato anche in possesso di una torcia e un paio di guanti anti taglio. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto nei confronti dell’uomo applicando la misura della custodia cautelare in carcere Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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