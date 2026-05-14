Gruppo di freestyler sgomberato il caso Marsala Bars in Comune | Questi ragazzi vanno supportati

Un gruppo di freestyler è stato sgomberato dal locale Marsala Bars, nel centro della città. La questura ha disposto l’allontanamento degli artisti, che si esibivano con rime e punchline davanti a un pubblico presente. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà e richieste di supporto nei confronti dei giovani coinvolti. La questura ha specificato i motivi dell’intervento e ha precisato che l’operazione è stata condotta nel rispetto delle normative vigenti.

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Monza, 14 maggio 2026 – Rime a effetto – punchline in gergo musicale – sopra a un beat su cui improvvisare, sotto lo sguardo e l’acclamazione del pubblico. Succedeva più o meno questo, per una volta a settimana, in via Marsala 24 a Monza (allo slargo della Coop) con le esibizioni dei ragazzi del Marsala Bars, collettivo nato quasi in maniera spontanea proprio in quel punto della via da cui prende il nome. Sgombero improvviso. Fino allo sgombero di sabato scorso da parte della polizia di Stato. Era poco prima della mezzanotte quando due pattuglie sono intervenute, a esibizione musicale in corso, invitando a liberare lo spazio per motivi di ordine pubblico, a quanto riportato dai ragazzi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gruppo di freestyler sgomberato, il caso Marsala Bars in Comune: “Questi ragazzi vanno supportati” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inter in finale di Coppa Italia, Chivu esulta: “Merito del gruppo, questi ragazzi non mollano mai”L’Inter conquista la finale di Coppa Italiaal termine di una sfida spettacolare contro il Como, battuto 3-2 in rimonta. Marsala, caos elettorale: 18 liste e 4 sfidanti per il Comune? Cosa sapere A Marsala quattro candidati presentano 18 liste per la sfida alle elezioni comunali.