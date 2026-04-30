A Marsala si avvicinano le elezioni comunali con quattro candidati che hanno presentato complessivamente 18 liste. La grande quantità di formazioni politiche in corsa riflette una forte frammentazione e crea incertezza sulla composizione futura del Consiglio comunale. La situazione presenta un quadro elettorale molto articolato, con un numero elevato di liste che concorrenti alle elezioni.

? Cosa sapere A Marsala quattro candidati presentano 18 liste per la sfida alle elezioni comunali.. La frammentazione elettorale tra i partiti mette a rischio la stabilità del Consiglio.. A Marsala, quattro candidati alla guida della città hanno presentato ufficialmente le proprie liste e i nomi dei primi assessori in vista delle prossime elezioni comunali. Il si profila estremamente frammentato, con 18 liste diverse che si contendono i 24 seggi disponibili nel Consiglio comunale. La sfida per la giunta cittadina vede protagonisti profili con esperienze molto differenti. Massimo Grillo, attualmente al comando della città, punta alla rielezione sostenuto dal movimento Liberi insieme a Udc, Lilibeo Viva e Vivere la Città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marsala, caos elettorale: 18 liste e 4 sfidanti per il Comune

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