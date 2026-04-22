L'Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver rimontato sul Como, con Chivu che ha festeggiato la qualificazione. Il difensore ha attribuito il successo al lavoro di squadra, sottolineando come i giocatori abbiano mostrato determinazione e resistenza. Ha inoltre dichiarato di preferire concentrarsi sulla propria crescita professionale, escludendo paragoni con altri allenatori. La squadra ora aspetta la finalissima, alimentando il sogno di conquistare il trofeo.

L’Inter conquista la finale di Coppa Italiaal termine di una sfida spettacolare contro il Como, battuto 3-2 in rimonta. Al fischio finale è grande la soddisfazione di Cristian Chivu, che esalta lo spirito della squadra e il lavoro collettivo alla base del successo. “È il lavoro di un gruppo– ha spiegato l’allenatore nerazzurro –tutti si mettono a disposizione e chi entra dalla panchina si fa trovare pronto. Oggi i cambi sono stati decisivi. Ci siamo guadagnati tutto questo con il lavoro e con i risultati”. La partita si era messa in salita per l’Inter, sotto di due gol contro un Como solido e ben organizzato. Ma la reazione dei nerazzurri ha dimostrato carattere e identità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter in finale di Coppa Italia, Chivu esulta: “Merito del gruppo, questi ragazzi non mollano mai”

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