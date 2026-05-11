Seta torna a Palazzo Moroni | due giorni tra arte moda e tradizione serica
Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà a Palazzo Moroni la quarta edizione di «Seta», l’evento organizzato dal Fai dedicato all’arte serica. La manifestazione prevede due giorni di esposizioni e iniziative legate alla tradizione tessile, con particolare attenzione alla lavorazione della seta. L’evento ha luogo nel centro storico della città, coinvolgendo diverse attività e momenti culturali legati alla storia e all’artigianato dell’arte serica.
LA MANIFESTAZIONE. Torna sabato 16 e domenica 17 maggio a Palazzo Moroni «Seta», l’evento del Fai dedicato all’arte serica giunto alla quarta edizione. Tra le novità, la mostra «Capucci: la forma della seta» con quattro abiti-scultura di Roberto Capucci, installazioni scenografiche, mercato vintage e artigianato tessile, laboratori, visite speciali e percorsi dedicati alla tradizione della seta bergamasca. Tra le novità di quest’anno, la Sala da Ballo ospiterà per la prima volta in esclusiva «Capucci: la forma della seta», un’esposizione di quattro creazioni di Roberto Capucci, parte della collezione Droulers Noseda e oggi conservata al Museo della Seta di Como.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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