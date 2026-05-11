Seta torna a Palazzo Moroni | due giorni tra arte moda e tradizione serica

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà a Palazzo Moroni la quarta edizione di «Seta», l’evento organizzato dal Fai dedicato all’arte serica. La manifestazione prevede due giorni di esposizioni e iniziative legate alla tradizione tessile, con particolare attenzione alla lavorazione della seta. L’evento ha luogo nel centro storico della città, coinvolgendo diverse attività e momenti culturali legati alla storia e all’artigianato dell’arte serica.

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LA MANIFESTAZIONE. Torna sabato 16 e domenica 17 maggio a Palazzo Moroni «Seta», l’evento del Fai dedicato all’arte serica giunto alla quarta edizione. Tra le novità, la mostra «Capucci: la forma della seta» con quattro abiti-scultura di Roberto Capucci, installazioni scenografiche, mercato vintage e artigianato tessile, laboratori, visite speciali e percorsi dedicati alla tradizione della seta bergamasca. Tra le novità di quest’anno, la Sala da Ballo ospiterà per la prima volta in esclusiva «Capucci: la forma della seta», un’esposizione di quattro creazioni di Roberto Capucci, parte della collezione Droulers Noseda e oggi conservata al Museo della Seta di Como.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Seta» torna a Palazzo Moroni: due giorni tra arte, moda e tradizione serica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna “Seta”, l’omaggio a Roberto Capucci a Palazzo MoroniTorna “Seta” a Palazzo Moroni, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano a Bergamo, nel cuore della Città Alta, primo evento del territorio dedicato... Palazzo Moroni, una passeggiata di primavera tra arte e natura a Bergamo AltaLa primavera è il momento ideale per lasciarsi sorprendere da Palazzo Moroni, una delle dimore storiche più affascinanti di Bergamo Alta sito in via... Argomenti più discussi: Torna Seta, l’omaggio a Roberto Capucci a Palazzo Moroni; Palazzo Moroni, una passeggiata di primavera tra arte e natura a Bergamo Alta; Comunicazione: Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli - IX edizione - ADSI; Bachi da seta, api da miele e il loro prezioso legame con l'uomo. Seta torna a Palazzo Moroni: due giorni tra arte, moda e tradizione serica x.com «Seta» torna a Palazzo Moroni: due giorni tra arte, moda e tradizione sericaTorna sabato 16 e domenica 17 maggio a Palazzo Moroni «Seta», l’evento del Fai dedicato all’arte serica giunto alla quarta edizione. Tra le novità, la mostra «Capucci: la forma della seta» con quattro ... ecodibergamo.it