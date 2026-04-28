La Procura ha annunciato che l'Interpol è stata coinvolta nelle indagini e che potrebbe essere necessario riesaminare il parere già espresso. La procura ha dichiarato di aver svolto tutti gli accertamenti necessari, anche se non si considera particolarmente perspicace nelle indagini. La comunicazione si riferisce a una vicenda in cui il coinvolgimento internazionale è diventato rilevante, e si sta valutando se apportare modifiche alle conclusioni precedenti.

Gli accertamenti disposti con urgenza sul caso dellagrazia a Nicole Minetti, in linea teorica e quando saranno definiti il più presto possibile,“potrebbero portare ad una modifica del nostro parere“, che prima era stato positivo. Lo ha chiarito la procuratrice generale di Milano,Francesca Nanni, che ha curato, insieme al sostituto procuratoreGaetano Brusa, il via libera all’atto di clemenza all’ex igienista dentale condannata per ilcaso Rubye per il processo sui rimborsi regionali. “Siamo statidiligenti, magari non perspicaci, ma abbiamo fatto tutti gli accertamenti che normalmente ci vengono delegati, agendo sulla base di una delega classica del ministero della Giustizia che viene attivata in casi simili“, sostiene sicuro Nanni, parlando con i giornalisti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grazia a Minetti, la Procura: ‘In campo l’Interpol. Potremmo modificare il parere’

Grazia Minetti, la Procura Generale di Milano: Accertamenti urgenti, potremmo modificare parere

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