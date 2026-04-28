Caso Minetti pg di Milano | Su grazia attivata con massima urgenza l’Interpol

Il pubblico ministero di Milano ha annunciato l'avvio di accertamenti sul caso Minetti, con l’obiettivo di approfondire la vicenda in modo completo. Per accelerare le indagini, è stato attivato il supporto dell’Interpol, con la richiesta di procedere con la massima urgenza. Questa decisione arriva in risposta alle esigenze di verifiche rapide e approfondite sulla situazione in corso.

(Adnkronos) – Sul caso Minetti "stiamo facendo partire gli accertamenti, a tutto campo, investendo del compito l'Interpol, raccomandando la massima urgenza. Siamo al lavoro e speriamo di poter chiarire, è nell'interesse di tutti". Così, in merito alla grazia concessa all'ex consigliera del Pdl condannata per il caso Ruby, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni che ha firmato, insieme al sostituto procuratore Gaetano Brusa, il parere positivo della Procura generale. "I fatti" riportati dalla stampa "sono gravissimi, ma da verificare. Vorrei accertare prima come cittadina, poi come magistrata, poi come come magistrata coinvolta in questa vicenda i fatti, vediamo se riusciamo", ha continuato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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