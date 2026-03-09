Scontro auto-moto soccorso centauro su Tangenziale di Napoli | traffico in tilt

Nella serata di ieri, sulla Tangenziale di Napoli, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto vicino all’uscita Arenella. Il centauro coinvolto è stato soccorso sul posto, mentre il traffico ha subito un forte rallentamento e disagi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli in serata, traffico in tilt. Il sinistro causato dal contatto tra un'auto e una moto, nei pressi dell'uscita Arenella. Ad avere la peggio il centauro, soccorso da un'autoambulanza, il cui personale ha prestato le prime cure. Da quanto si apprende, l'uomo era cosciente. Sul posto la Polizia stradale, per effettuare i rilievi del caso, ed i tecnici di Tangenziale spa. Pesanti ripercussioni sulla viabilità, con forti rallentamenti.