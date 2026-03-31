Durante la notte tra Bologna e la Romagna si sono verificati temporali intensi tra le 3 e le 6 del mattino, con grandine, graupel e brevi nevicate a bassa quota. Sono stati segnalati anche episodi di neve tonda, accompagnati da pioggia forte e raffiche di vento. Numerose foto e video hanno documentato le condizioni meteorologiche avverse in tutta la zona.

Temporali intensi tra le 3 del mattino e l'alba: grandinate improvvise, neve tonda e fiocchi fino ai 450 metri sull’Appennino. Decine di interventi e automobilisti costretti a fermarsi Una notte movimentata sul fronte meteo tra Bologna e la Romagna, dove tra le 3 e l’alba si sono abbattuti temporali intensi accompagnati da grandine, graupel, la cosiddetta neve tonda, e perfino brevi nevicate. A San Giovanni in Persiceto, intorno alle 3, dopo una violenta grandinata si è registrato anche qualche minuto di neve, un fenomeno insolito per il periodo e per le quote di pianura. Situazione simile anche a Bologna città, in particolare in zona stadio e aeroporto, dove strade e auto si sono ritrovate improvvisamente imbiancate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Maltempo nella notte tra Bologna e Romagna: grandine e neve fino a bassa quota | VIDEO e FOTO

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