Qualiano soffocata dal traffico | città paralizzata e cittadini esasperati

Qualiano affronta quotidianamente lunghe code e traffico intenso che bloccano le strade principali, creando disagi sempre più insostenibili per i residenti. La città si trova paralizzata, con cittadini che devono fare i conti con smog e tempi di spostamento che aumentano di giorno in giorno. La situazione di mobilità critica interessa sia il centro che le zone periferiche, rendendo difficile la vita di tutti.

Qualiano sta vivendo una situazione di traffico che non ha precedenti nella sua storia recente. Le immagini condivise ogni giorno sui social raccontano una città bloccata a qualsiasi ora, con picchi insostenibili nelle fasce di punta. Le strade principali diventano veri e propri corridoi di auto ferme, mentre i cittadini, sempre più esasperati, descrivono una quotidianità fatta di attese interminabili, rumore assordante e un'aria diventata irrespirabile.