Tennis gli esiti del rodeo al Tc Mestre

Al Tennis Club di Mestre in via Olimpia si è concluso il torneo riservato ai giocatori di terza categoria, organizzato dal responsabile Filippo Moggian Barban con la supervisione di Anna Mion. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, che si sono sfidati sul campo durante l'evento.

Al Tennis Club di Mestre di via Olimpia concluso il rodeo per soli giocatori di 3ª categoria diretto da Filippo Moggian Barban, con la supervisione di Anna Mion. Nel maschile la finale è tutta tra i giocatori di casa dove Matteo Spinadin vince la finale. Un solo set per 53 è bastato per arrivare al primo posto. Seconda posizione per Lorenzo Eleuteri; terzi a pari merito l’under 16 vicentino Leonardo Parise del Sovizzo e per un altro giocatore di casa, Gianmarco Amore. In evidenza con due positivi un altro giocatore vicentino Riccardo Sperman del Valdagno. Nel femminile fa gli onori di casa Agata Folin che al terzo set vince la finale con Angelina Soltoianu della Canottieri Padova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tennis, gli esiti del rodeo al Tc Mestre Articoli correlati Parte il main draw dell'Open tennis al Tc MestreTour de force, nella giornata di ieri, all’Open di tennis Autovenezia presso le strutture del Tc Mestre, con doppi turni e disagio dovuto al blocco... Tennis, i risultati del Rodeo giovanile al Republic Sport Village di JesoloSi è concluso nel pomeriggio di domenica il Rodeo tennistico giovanile under 14 con 30 ragazzi coordinati da Alessandro Mior. Una raccolta di contenuti su Tennis gli esiti del rodeo al Tc Mestre Temi più discussi: Sinner: I risultati conseguenza del lavoro; Tennis Serie C, i risultati della seconda giornata; Zverev al 3° turno, avanti anche Medvedev; Tennis, come hanno debuttato le 6 squadre veneziane nel campionato di serie C. Tennis, gli esiti del rodeo al Tc MestreAl Tennis Club di Mestre di via Olimpia concluso il rodeo per soli giocatori di 3ª categoria diretto da Filippo Moggian Barban, con la supervisione di Anna Mion. today.it La seconda giornata del campionato di tennis della massima serie regionale vede il successo netto dei Park boysProve generali anche per lo Sporting Life Center che silenziosamente guida il suo girone in vista dei play off. Le due compagini maschili dell'Eurosporting A e B rappresentano esattamente le lettere a ... trevisotoday.it Tommy Paul non ha dubbi: il tennis è lo sport più sexy del mondo grazie a Matteo Berrettini. Punto. La conversazione al Confessional Cart: : "Spiegaci perché il tennis è lo sport più sexy sulla terra." Tommy Paul: "Matteo Berrettini." Non serve agg - facebook.com facebook Scott McTominay ha conquistato un altro cuore Dopo la vittoria di Federico Cinà alla Guerri Napoli Tennis Cup, il tennista italiano ha dichiarato che qualora dovesse vincere il torneo indosserà una maglia del centrocampista scozzese #mctominay #cina # x.com