Grande Guerra | la memoria dell’Isonzo diventa un gioco investigativo

La memoria della Grande Guerra, in particolare della battaglia dell'Isonzo, si trasforma in un’esperienza interattiva attraverso un gioco investigativo. La Sesta Battaglia dell'Isonzo viene presentata come un enigma da risolvere, invitando i partecipanti a esplorare gli eventi storici attraverso scelte e decisioni che coinvolgono questioni morali. Il gioco propone ai protagonisti di affrontare situazioni di fuga, mettendo alla prova le loro capacità di analizzare le conseguenze delle proprie azioni in un contesto di guerra.

? Domande chiave Come si trasforma la Sesta Battaglia dell'Isonzo in un enigma? Quali scelte morali dovranno affrontare i giocatori durante le fughe? Perché il progetto è stato tradotto anche in lingua slovena? Dove potrà partecipare il pubblico durante il tour internazionale??? In Breve Progetto finanziato dai bandi regionali GO! 2025 per la divulgazione culturale. Traduzioni in sloveno e friulano curate da ARLEF e Comune di Gorizia. Distribuzione gratuita a scuole e ludoteche tra Italia e . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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