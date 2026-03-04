Guerra in Iran è l' inizio del Grande Gioco

Dopo cinque giorni di conflitto in Iran, le autorità hanno confermato l'inizio di operazioni militari su larga scala. I combattimenti sono in corso in diverse zone del paese, mentre le forze coinvolte comunicano di aver preso il controllo di alcuni obiettivi strategici. La comunità internazionale monitora attentamente la situazione, senza ancora intervenire ufficialmente. La crisi si sviluppa in un momento di grande tensione regionale.

Siamo al quinto giorno di guerra e le lezioni sono di straordinaria importanza. Quando la Russia invase l’Ucraina, il prezzo del petrolio decollò a 122 dollari al barile. Quattro anni dopo, con una guerra che si sta ramificando in tutto il Medio Oriente, il cuore dell’energia mondiale, il Brent ha toccato gli 85 dollari al barile per poi atterrare in serata a 81 dollari. Wall Street ha quasi pareggiato le perdite, nell’occhio del ciclone regna la calma, ma intorno c’è un muro di nubi dalla potenza estrema. La parola d’ordine del mercato è «niente panico», perché? Ogni partita si svolge in più tempie qui siamo solo all’inizio del Grande. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Guerra in Iran, cancellati già oltre 12.300 voli: è la più grande interruzione del trasporto aereo dai tempi del CovidSi tratta della più grande interruzione mondiale del trasporto aereo dai tempi della pandemia di Covid.

American Hostages in Iran: 781 Days Inside Evin Prison

Il Grande Gioco - Fine dell'Iran - 03/03/2026Il Grande Gioco con Dario Fabbri - Il Grande Gioco 2026 (sesta stagione) - Fine dell'Iran?: è il titolo della puntata di questa sera de Il Grande Gioco. Con il Direttore di Domino Dario Fabbri un' ... sanmarinortv.sm

Guerra in Iran, Codogno: L’incognita è la durata della crisi. Attenzione a PechinoL’economista sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente: Non è il cigno nero che farà scoppiare la bolla tech. La corsa all’IA riprenderà a colpi di ... repubblica.it

LUNEDÌ 2 MARZO a @LodiLiberale presenteremo il libro "Il nuovo grande gioco" insieme a Gianni Vernetti, Lorenzo Guerini, Nona Mikhelidze e Stefano Magni. Ci vediamo alle 21 a Lodi in VIA FANFULLA 22, nella Sala Giovanni Maggi della SEZIONE ARBIT x.com

Il Festival è uno di quegli eventi che uniscono la nazione, che per una settimana parla solo di canzoni e pronostici. È un grande gioco che si fa tutti insieme, in famiglia facebook