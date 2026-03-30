lucca si apre la speranza bologna per il napoli

A Lucca, si apre la possibilità di vedere Lorenzo Lucca coinvolto con il Bologna, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La testata dedica uno spazio a questa ipotesi, evidenziando come il giocatore abbia sempre attratto l’interesse del club emiliano. La notizia si inserisce nel contesto di trattative di mercato in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

Al Bologna Lorenzo Lucca è sempre piaciuto. Lo scrive e lo ricorda la Gazzetta dello Sport in una pagina dedicata al tema: “Idea Lucca. Per l’estate Bologna ripensa al centravanti ora in Premier”. A Napoli è andato malissimo ma in altre piazze no; il patron dell’Udinese Pozzo, ad esempio, ne parla benissimo. Scrive la Gazza: È già successo due volte. Potrebbe accadere ancora? Potrebbe. Ma oggi, e sottolineiamo l’attualità, è ancora e solo un’ipotesi comunque ferma sul tavolo di Casteldebole. Ferma perché sarebbero diverse le coincidenze che dovrebbero incastrarsi, ma non c’è dubbio che il Bologna la prossima estate potrebbe ripensare – per la terza volta, appunto – a Lorenzo Lucca, ora a Nottingham in attesa di lampi di felicità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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