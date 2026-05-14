Gran parte dei danni causati dall' alcol possono essere invertiti Lo dice un nuovo studio

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio sostiene che molti danni provocati dall'alcol potrebbero essere riparati. La ricerca si concentra sugli effetti di consumi moderati, come una birra con gli amici, un bicchiere di vino con il partner o un aperitivo dopo il lavoro. Sono esempi di situazioni quotidiane in cui si consumano bevande alcoliche, spesso considerate parte della socializzazione. Lo studio analizza le potenzialità di recupero del corpo dopo tali abitudini.

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Una birra con gli amici, un bicchiere di vino con il proprio partner, l'aperitivo dopo il lavoro o un brindisi a una festa. L'alcol potrebbe sembrare profondamente radicato nelle nostre vite e nella nostra cultura, ma purtroppo è anche la causa di effetti negativi sul corpo umano, in grado di.🔗 Leggi su Today.it

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