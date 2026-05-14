GPG Nostini Valente e Forziati chiudono in bellezza | rivivi l’evento su Assalto

Si è conclusa con un grande successo la 62esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, un evento che ogni anno richiama numerosi giovani talenti della scherma italiana Under 14. L’ultima giornata ha visto protagonisti atleti come Nostini, Valente e Forziati, che hanno chiuso la manifestazione con performance di rilievo. Per chi si fosse perso l’ultima fase, tutte le fasi finali sono state riprese e sono disponibili su Assalto – Sportface TV, offrendo uno sguardo completo sulla giornata conclusiva.

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Cala il sipario sulla 62esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la festa più attesa della scherma italiana Under 14. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nella gara-maratona dei Ragazzi, con 265 atleti in pedana, Valente domina la finale battendo 15-9 il georgiano naturalizzato ravennate Yehor Karyuchenko, mentre tra le Giovanissime la Forziati supera di un soffio (10-9) la torinese Martina Gai, regalando al Club Sportivo Partenopeo una gioia speciale. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GPG Renzo Nostini, i primi quattro campioni italiani: rivivi l’evento su AssaltoIl Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha emesso i suoi primi verdetti: rivivi l’evento su Assalto – piattaforma Sportface TV Il futuro della... GPG Nostini – Day 5: poker di Cuculi nella spada. Rivivi l’evento su AssaltoIl Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha regalato anche oggi grandi emozioni: rivedi l’evento su Assalto – Sportface TV Il 62esimo Gran Premio... GPG Nostini, Valente e Forziati chiudono in bellezza: rivivi l’evento su AssaltoUna grande edizioni del GPG Nostini è giunta al termine: rivivi l'ultima giornata su Assalto - Sportface TV Cala il sipario sulla 62esima edizione del Gran Prem ... sportface.it Festa della Scherma Paralimpica Under 14, spettacolo ed emozioni al 62° GPG Renzo NostiniSpettacolo ed emozioni a Riccione nella domenica mattina del 62° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini - Trofeo Kinder Joy of Moving ... italpress.com