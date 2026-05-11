GPG Nostini – Day 5 | poker di Cuculi nella spada Rivivi l’evento su Assalto

Da sportface.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quinto giorno del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini si è concentrato sulla prova di spada, con un forte protagonismo di Cuculi che ha conquistato quattro vittorie. L’evento, trasmesso su Assalto – Sportface TV, ha visto coinvolti numerosi giovani atleti in una giornata intensa di gare. La competizione continua a essere un momento di grande attenzione nel panorama delle discipline giovanili.

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Il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha regalato anche oggi grandi emozioni: rivedi l’evento su Assalto – Sportface TV Il 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” entra nel vivo della spada con una giornata da manuale. A Riccione, 461 atleti hanno dato vita a un festival tecnico ed emotivo, ma a rubare la scena sono due percorsi che incarnano l’essenza del vivaio azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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