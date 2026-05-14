GPG di Riccione ultimo atto con Ragazzi e Giovanissime di spada | finali in diretta su Assalto TV

Oggi si conclude a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, un importante evento dedicato alla scherma under 14. La giornata prevede le finali delle categorie Ragazzi e Giovanissime di spada, che saranno trasmesse in diretta su Assalto TV. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo per la disciplina in Italia, coinvolgendo numerosi giovani atleti e appassionati.

Si chiude oggi a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, grande appuntamento della scherma italiana Under 14. Nell’ottava e ultima giornata del GPG, sulle pedane del PlayHall saranno protagonisti gli spadisti della categoria Ragazzi e le spadiste Giovanissime, chiamati ad assegnare gli ultimi titoli tricolori dell’edizione 2026. Il programma conclusivo è interamente dedicato alla spada, arma che ha caratterizzato la seconda parte della manifestazione. Dopo una settimana ricca di assalti, emozioni e nuovi campioni italiani, Riccione si prepara dunque all’ultimo pomeriggio di finali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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