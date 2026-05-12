GPG di Riccione oggi due prove di spada | finali in diretta su Assalto TV

A Riccione si svolgono oggi due prove di spada nella sesta giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Le finali vengono trasmesse in diretta su Assalto TV, mentre le gare proseguono con i giovani atleti impegnati nelle rispettive categorie. L’evento, arrivato alla sua sesta giornata, vede in campo numerosi partecipanti in diversi turni di eliminatoria.

Prosegue a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, entrato nella sua sesta giornata di gare. Dopo l’apertura del programma dedicato alla spada, oggi il PlayHall torna protagonista con altre due competizioni Under 14 e con le fasi finali trasmesse dalle 15.00 su Assalto TV, disponibile gratuitamente su Sportface e su Amazon Prime Video. Il programma odierno è interamente dedicato alla spada, con due titoli italiani da assegnare. Saliranno in pedana gli spadisti della categoria Giovanissimi e le spadiste della categorie Bambine, pronti a contendersi lo scudetto tricolore in una delle settimane più attese della scherma giovanile italiana.🔗 Leggi su Sportface.it

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Record di 825 atleti al PlayHall Massimo Pironi e grande successo organizzativo #Riccione #Sport x.com

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