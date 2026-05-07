GPG di Riccione al via | tutto in diretta su Assalto TV e Amazon Prime

Oggi a Riccione prende il via il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, una competizione dedicata alla scherma under 14. La manifestazione si svolge in diretta su Assalto TV e Amazon Prime, coinvolgendo numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. La gara rappresenta un momento importante per il settore giovanile della scherma nazionale, con l’obiettivo di promuovere la disciplina tra i più giovani.

Scatta oggi a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana Under 14. Al PlayHall Massimo Pironi parte una settimana di assalti, emozioni e sogni tricolori, con le prime quattro gare in programma e le fasi finali trasmesse dalle 14.15 su Assalto TV, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface, e su Amazon Prime Video. La giornata inaugurale apre subito con fioretto e sciabola. In pedana ci saranno i Giovanissimi di fioretto maschile, le Giovanissime di fioretto femminile, le Giovanissime di sciabole femminile e i Giovanissimi di sciabola maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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