Governo in tilt sulla corsa al riamo destre in confusione sull’adesione al fondo Safe

Il governo italiano non ha ancora preso una posizione definitiva riguardo alla partecipazione al fondo Safe per la difesa. Le decisioni in merito sembrano ancora in fase di valutazione, con le forze politiche che mostrano incertezza sull’adesione. La discussione sulla questione ha creato confusione tra le diverse aree politiche, con alcune forze che manifestano dubbi e altre che attendono maggiori chiarimenti. La situazione rimane aperta e in evoluzione, senza una decisione ufficiale al momento.

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L’Italia non ha ancora deciso. Sul prestito Safe per la difesa il governo sembra ancora brancolare nel buio. D’altronde che le priorità siano cambiate non c’è dubbio e l’ha ribadito anche ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: la crisi energetica viene prima delle spese militari. Così il governo per ora prende tempo, come dimostrato anche dalle ultime parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, spiega che sta aspettando una risposta dal Mef, e quindi da Giorgetti, sull’ adesione dell’Italia al prestito Safe per la difesa. “Entro fine maggio” bisogna decidere “se accedere al fondo Safe o no, perché entro fine maggio bisognerebbe firmare i contratti”, spiega Crosetto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Governo in tilt sulla corsa al riamo, destre in confusione sull’adesione al fondo Safe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Tfr, nuove regole sul versamento al fondo di tesoreria dell’Inps. E cambia l’adesione alla previdenza complementare Leggi anche: Destre a pezzi sulla Consob, Freni costretto al passo indietro Argomenti più discussi: Tg Commissioni, edizione dell’8 maggio 2026; AREE INTERNE. LA SALANDRA (FDI): GOVERNO MELONI INVERTE LA ROTTA SU IDENTITÀ E COESIONE, OPPOSIZIONI SIANO PIÙ RESPONSABILI; Superbonus, valori in tilt: che cosa può accadere ai rimborsi | Libero Quotidiano.it; Viabilità ad Alcamo, Sucameli critica lo spostamento del mercatino: Traffico in tilt vicino alla scuola Mirabella. Destre in tilt sulla legge elettorale, la maggioranza tira dritto ma è in un vicolo cieco: muro delle opposizioni x.com