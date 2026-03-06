Tfr nuove regole sul versamento al fondo di tesoreria dell’Inps E cambia l’adesione alla previdenza complementare

Da quest'anno, il versamento del Tfr deve essere effettuato direttamente al Fondo di tesoreria dell’Inps, ampliando così le possibilità di adesione alla previdenza complementare. La legge di Bilancio ha introdotto nuove regole che interessano sia i datori di lavoro sia i lavoratori, modificando le modalità di gestione e versamento delle somme accumulate. Le misure riguardano anche gli aspetti relativi all’adesione e alle eventuali opzioni disponibili.

Ampliato l’obbligo di versare il Tfr direttamente al Fondo di tesoreria Inps. La legge di Bilancio 2026 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio di quest’anno, venga estesa la platea delle aziende obbligate a versare il trattamento di fine rapporto all’istituto: il legislatore ha introdotto un sistema dinamico basato sulla crescita aziendale, che supera in blocco quello che è stato introdotto nel 2006. A fornire le indicazioni operative è stato direttamente l’Inps, attraverso la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026. Con la legge n. 1992025 sono state riscritte completamente le regole del Fondo di Tesoreria Inps: è stato superato il vecchio criterio statico del 2006. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tfr, nuove regole sul versamento al fondo di tesoreria dell’Inps. E cambia l’adesione alla previdenza complementare Tfr per i nuovi assunti in manovra, cancellata norma su adesione automatica alla previdenza complementareDal pacchetto pensioni della manovra saltano anche le norme sul Tfr, cioè le misure relative all'estensione dell'obbligo di versamento, da parte... Tutto quello che riguarda Tfr nuove regole sul versamento al.... Temi più discussi: Fondi pensione, nuove regole favoriscono banche e assicurazioni; InformaClienti: le novità normative e di prassi di febbraio; TFR nel settore agricolo: versamento dei contributi a ENPAIA; Dipendenti pubblici, addio al Tfr a rate. Ma non da subito. Consulta fissa il termine per abolire la rateizzazione del Tfr ai dipendenti pubblici entro gennaio 2027La Corte costituzionale chiede al Governo di superare progressivamente il sistema attuale che impone attese pluriennali per la liquidazione. Altrimenti il 14 gennaio 2027 arriverà la dichiarazione di ... msn.com Manovra 2026: entrano nel vivo le nuove regole per il versamento del Tfr. Cosa cambiaLe istruzioni dell’Inps per il versamento del Tfr al Fondo di tesoreria, con scadenze e requisiti specifici per le aziende che superano determinate soglie di dipendenti ... italiaoggi.it Dipendenti pubblici, addio al Tfr a rate. Ma non da subito ilsole24ore.com/art/dipendenti… x.com Longobardi (UIL FPL): stop ai ritardi sul TFS/TFR dei dipendenti pubblici, serve intervento chiaro e tempestivo del Governo “È inaccettabile continuare a rinviare la corresponsione del TFS/TFR ai lavoratori pubblici. Si tratta di salario differito che spetta ai - facebook.com facebook