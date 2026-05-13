Federico Freni, sottosegretario leghista all’Economia, ha deciso di lasciare la candidatura alla presidenza della Consob. La sua scelta arriva dopo tensioni e divisioni all’interno della maggioranza di governo. La decisione di Freni di ritirarsi dalla corsa si è manifestata in seguito alle difficoltà emerse tra le forze di destra nel supportare la sua candidatura. La vicenda ha suscitato reazioni tra le forze politiche coinvolte.

La vittima delle lotte interne alla maggioranza, alla fine, è Federico Freni. Il sottosegretario leghista all’Economia ha annunciato il suo passo indietro, ritirandosi così dalla corsa per la presidenza della Consob. Freni era praticamente l’unico candidato in campo, ma sul suo nome le destre si sono divise. Il problema, secondo Forza Italia, è l’appartenenza di Freni a un partito politico. Una convinzione rigettata dalla Lega, che ha ricordato come già in passato fossero stati scelti esponenti di partito per la guida dell’Authority. Passo indietro di Freni: rinuncia alla guida della Consob. La frattura, però, non è mai stata risanata e dopo mesi di tira e molla, litigi in maggioranza, conferme e smentite, è stato lo stesso sottosegretario ad annunciare a Repubblica la sua volontà di fare “un passo indietro”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Destre a pezzi sulla Consob, Freni costretto al passo indietro

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