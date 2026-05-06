Mossa si anima con una serie di quindici appuntamenti dedicati a esplorare il rapporto tra ambiente e comunità. Tra gli eventi, ci saranno incontri per capire come i rifiuti marini incidano sulla fauna locale e altri con esperti che illustreranno le modalità di gestione dei suoli nel territorio del Preval. La rassegna si propone di coinvolgere il pubblico in riflessioni pratiche e informative sui temi ambientali.

? Cosa scoprirai Come influiscono i rifiuti marini sulla fauna del nostro territorio?. Quali esperti spiegheranno la gestione dei suoli nel Preval?. Cosa scoprirai durante il percorso di Forest Bathing nel bosco?. Chi riceverà la prima edizione del Premio Ambienti a Mossa?.? In Breve Programma dall'8 al 10 maggio con 15 appuntamenti tra scienza, natura e letteratura.. Interventi di Gilberto Bragato e Max Paoli l'8 maggio alle ore 17.. Sabato 9 maggio passeggiata FAI, mostra bonsai e approfondimenti di Elisa Sinosich e Anna Lutman.. Domenica 10 maggio Forest Bathing, talk sull'Oasi del Preval e consegna Premio Ambienti.. Dall’8 al 10 maggio Mossa ospiterà il Festival Ambienti con un programma di 15 appuntamenti tra incontri tematici, attività esperienziali e presentazioni di libri per riflettere sul concetto di abitare il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mossa si anima: 15 appuntamenti per scoprire come abitare il mondo

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