Prato si prepara a vivere tre giorni dedicati alla scoperta del desiderio con la seconda edizione del Seminare Idee Festival, in programma dal 5 al 7 giugno. La manifestazione prevede 32 incontri che coinvolgeranno diversi luoghi storici della città. Oltre 35 relatori parteciperanno a questa iniziativa, che si svolgerà in varie location del centro. La manifestazione si concentra sull’esplorazione di tematiche legate al desiderio e alla cultura.

? Cosa sapere Prato ospita dal 5 al 7 giugno la seconda edizione del Seminare Idee Festival.. Trentadue appuntamenti con 35 relatori coinvolgeranno i luoghi storici della città pratese.. Dal 5 al 7 giugno la città di Prato ospiterà la seconda edizione del Seminare Idee Festival, un percorso culturale che coinvolgerà 32 appuntamenti dedicati al tema del desiderio attraverso 35 relatori provenienti da ambiti che spaziano dalla scienza alla musica, dalla filosofia alla moda. Tra le piazze storiche e i luoghi simbolo del borgo, l’iniziativa si snoderà in una varietà di formati che includono laboratori, workshop, conferenze spettacolo, reading e dialoghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato si accende: 32 appuntamenti per esplorare il potere del desiderio

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