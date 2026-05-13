Mons Michele Autuoro nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento da Papa Leone XIV

Il Papa ha nominato un nuovo arcivescovo metropolita di Benevento, che entrerà in carica il 28 giugno. Il prelato, proveniente da Procida, prende il posto di un predecessore chiamato a ricoprire l’incarico di arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno. La nomina ha effetto immediato e il nuovo arcivescovo succede a mons. Felice Accrocca.

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Il prelato procidano entrerà in carica dal 28 giugno: sostituisce mons. Felice Accrocca, nominato arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mons. Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento si insedierà a fine giugnoTempo di lettura: 2 minutiCampane a festa questa mattina nella Cattedrale di Benevento per l’annuncio del nuovo Arcivescovo metropolita della Chiesa... Benevento, il saluto del nuovo arcivescovo Michele AutuoroCon una lettera rivolta al Popolo di Dio dell’Arcidiocesi di Benevento, il nuovo arcivescovo mons. Temi più discussi: Michele Autuoro è il nuovo arcivescovo di Benevento: presto l’ufficialità dalla Santa Sede; S.E. Mons. Michele Autuoro Arcivescovo Metropolita di Benevento; Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento, anche l'Irpinia è in festa; Il nuovo arcivescovo di Benevento è Michele Autuoro, attuale vescovo ausiliare di Napoli. Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento (Italia) S.E. Mons. Michele Autuoro, trasferendolo dalla Sede titolare di Passo Corese e dall’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli x.com Mons. Michele Autuoro nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento da Papa Leone XIVPapa Leone XIV ha nominato Arcivescovo dell’Arcidiocesi Metropolitana di Benevento S.E. Mons. Michele Autuoro: la nomina è stata letta, in Cattedrale, dall’amministratore diocesano Mons. Francesco Iam ... fanpage.it Monsignor Michele Autuoro nominato Arcivescovo Metropolita di BeneventoPapa Leone ha ufficializzato la nomina di mons. Michele Autuoro a nuovo Arcivescovo Metropolita di Benevento, trasferendolo dalla sede titolare di Passo Corese e dall'incarico di Vescovo Ausiliare di ... cronachedellacampania.it