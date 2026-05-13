Mons Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento si insedierà a fine giugno

Nella Cattedrale di Benevento questa mattina si sono svolte le celebrazioni per annunciare l’insediamento del nuovo arcivescovo metropolita. La cerimonia si terrà a fine giugno, quando il cardinale prenderà ufficialmente il suo incarico. La notizia ha suscitato momenti di festa tra i fedeli e le autorità locali, che hanno partecipato all’evento con le campane suonate a festa.

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Tempo di lettura: 2 minuti Campane a festa questa mattina nella Cattedrale di Benevento per l’annuncio del nuovo Arcivescovo metropolita della Chiesa beneventana. Sarà mons. Michele Autuoro a succedere a mons. Felice Accrocca, nominato vescovo di Assisi. L’annuncio ufficiale è stato dato nel Duomo dall’amministratore diocesano don Franco Iampietro insieme al cancelliere della Curia arcivescovile Giampiero Pisaniello, nella giornata dedicata alla Madonna di Fatima. La comunicazione recita: “Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento S.E. Mons. Michele Autuoro, trasferendolo dalla Sede titolare di Passo Corese e dall’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mons. Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento si insedierà a fine giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benevento, attesa per il nuovo Arcivescovo: si attende Autuoro? Domande chiave Chi è il nuovo Arcivescovo che la diocesi attende domani? Come influirà la nuova guida sul tessuto sociale di Benevento? Cosa ha... Leggi anche: Maturità 2026, commissione si insedierà martedì 16 giugno. Prova di Italiano giovedì 18 Temi più discussi: Avevamo azzeccato il pronostico fatto lo scorso 12 marzo. Monsignor Michele Autuoro, 60 anni a dicembre, è il nuovo arcivescovo di Benevento; Michele Autuoro è il nuovo arcivescovo di Benevento: presto l’ufficialità dalla Santa Sede; Monsignor Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento, domani l’ufficialità; Benevento, Michele Autuoro è il nuovo arcivescovo. Monsignor Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento ilsannioquotidiano.it/2026/05/12/mon… via @il Sannio Quotidiano x.com Mons. Michele Autuoro, nuovo arcivescovo di BeneventoLa notizia, già trapelata nella giornata di ieri, ha trovato oggi l'ufficialità nella comunicazione avvenuta congiuntamente alla Chiesa di Napoli - di cui ... clarusonline.it Il Papa nomina mons. Autuoro nuovo arcivescovo di BeneventoPapa Leone ha nominato Arcivescovo metropolita di Benevento, mons. Michele Autuoro, trasferendolo dalla Sede titolare di Passo Corese e dall'ufficio di vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi metropolitana ... ansa.it