Mons Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento si insedierà a fine giugno

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Cattedrale di Benevento questa mattina si sono svolte le celebrazioni per annunciare l’insediamento del nuovo arcivescovo metropolita. La cerimonia si terrà a fine giugno, quando il cardinale prenderà ufficialmente il suo incarico. La notizia ha suscitato momenti di festa tra i fedeli e le autorità locali, che hanno partecipato all’evento con le campane suonate a festa.

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Tempo di lettura: 2 minuti Campane a festa questa mattina nella Cattedrale di Benevento per l’annuncio del nuovo Arcivescovo metropolita della Chiesa beneventana. Sarà mons. Michele Autuoro a succedere a mons. Felice Accrocca, nominato vescovo di Assisi. L’annuncio ufficiale è stato dato nel Duomo dall’amministratore diocesano don Franco Iampietro insieme al cancelliere della Curia arcivescovile Giampiero Pisaniello, nella giornata dedicata alla Madonna di Fatima. La comunicazione recita: “Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Benevento S.E. Mons. Michele Autuoro, trasferendolo dalla Sede titolare di Passo Corese e dall’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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