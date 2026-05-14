Google | scegli le tue testate per dominare l’algoritmo delle news

Google ha introdotto una funzione che permette agli utenti di selezionare le fonti da cui desiderano ricevere notizie. La nuova opzione si attiva attraverso un aggiornamento dell’app o del sito, offrendo la possibilità di personalizzare le fonti di informazione. Secondo dati recenti, quando gli utenti si fidano delle fonti scelte, i clic sulle notizie provenienti da quelle fonti raddoppiano rispetto alla media generale.

? Punti chiave Come si attiva la nuova funzione per scegliere le proprie fonti?. Perché la fiducia raddoppia il numero di clic sulle notizie?. Quali testate locali possono ora dominare i risultati di ricerca?. Come cambia il potere decisionale tra algoritmi e utenti reali?.? In Breve Gli utenti con fonti preferite mostrano doppia probabilità di cliccare sui contenuti proposti.. Oltre 200.000 siti sono già stati selezionati dagli utenti a livello mondiale.. Il Gruppo Monrif gestisce testate locali come QN Quotidiano Nazionale e Il Giorno.. La personalizzazione richiede soli trenta secondi tramite l'icona a forma di stella.. Google introduce...🔗 Leggi su Ameve.eu

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