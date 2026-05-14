Google | scegli le tue testate per dominare l’algoritmo delle news
Google ha introdotto una funzione che permette agli utenti di selezionare le fonti da cui desiderano ricevere notizie. La nuova opzione si attiva attraverso un aggiornamento dell’app o del sito, offrendo la possibilità di personalizzare le fonti di informazione. Secondo dati recenti, quando gli utenti si fidano delle fonti scelte, i clic sulle notizie provenienti da quelle fonti raddoppiano rispetto alla media generale.
? Punti chiave Come si attiva la nuova funzione per scegliere le proprie fonti?. Perché la fiducia raddoppia il numero di clic sulle notizie?. Quali testate locali possono ora dominare i risultati di ricerca?. Come cambia il potere decisionale tra algoritmi e utenti reali?.? In Breve Gli utenti con fonti preferite mostrano doppia probabilità di cliccare sui contenuti proposti.. Oltre 200.000 siti sono già stati selezionati dagli utenti a livello mondiale.. Il Gruppo Monrif gestisce testate locali come QN Quotidiano Nazionale e Il Giorno.. La personalizzazione richiede soli trenta secondi tramite l'icona a forma di stella.. Google introduce...🔗 Leggi su Ameve.eu
How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles
Notizie correlate
Leggi anche: Google Gemini: così l’IA ‘guarda’ nella gallery delle tue foto. E la privacy?
Google: arriva la funzione per scegliere le tue fonti di notizie? Cosa scoprirai Come si attiva la nuova icona per gestire le testate? Quali sono i due metodi rapidi per salvare una fonte? Perché questa funzione...
Temi più discussi: Su Google ora si scelgono le fonti preferite: ecco come aggiungere Financialounge.com; Google lancia Fonti Preferite: scegli AECI per informarti meglio sui tuoi diritti; Google dà la possibilità di scegliere le vostre fonti: ecco come seguire it.motorsport.com; Google lancia le Fonti preferite in Italia: cosa sono e come aggiungere Geopop alla lista.
Più Milan nelle tue ricerche Google? Ora puoi Con le Fonti preferite ? scegli le testate che vuoi vedere di più… e MilanNews è il punto di riferimento per ogni tifoso rossonero Aggiungici subito: https://www.google.com/preferences/source?q=milan facebook
Google lancia Fonti Preferite, ecco come personalizzare le tue notizie con i siti che vuoi seguire: la guida completa x.com
Google cambia la ricerca: ora puoi scegliere le tue fonti affidabili di notizie sulla disabilitàCon la nuova funzione fonti preferite di Google, gli utenti hanno più controllo sui risultati mostrati dal motore di ricerca e possono premiare le fonti considerate più affidabili: come aggiungere D ... disabili.com
Le tue fonti preferite di notizie su Google ora le scegli tu, ecco come fareSi tratta di uno strumento per consentire a chi naviga di indicare quali testate giornalistiche o siti web preferisce consultare. gizchina.it