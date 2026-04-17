Recentemente si è parlato di Google Gemini, un’IA che può analizzare le foto presenti su uno smartphone o un servizio di archiviazione online, accedendo ai ricordi personali degli utenti. La novità consiste nella capacità del sistema di “guardare” nelle gallery, interpretando le immagini e, potenzialmente, utilizzando queste informazioni per migliorare i servizi offerti. La questione della privacy si pone come tema centrale in questo sviluppo tecnologico.

L’ intelligenza artificiale fa un passo in più. E questa volta entra direttamente nei ricordi personali. Google Gemini introduce una nuova funzione che permette di generare immagini personalizzate utilizzando la libreria di Google Photos. Un salto che promette risultati più aderenti alla vita reale dell’utente. Ma che solleva anche qualche interrogativo. Scopriamo di più. Come avviene la personalizzazione delle immagini. Il meccanismo è semplice: collegando il proprio archivio fotografico a Gemini, il sistema integra il contesto visivo nella generazione delle immagini. In pratica, non serve più caricare foto di riferimento o scrivere prompt lunghi e dettagliati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Google Gemini: così l’IA ‘guarda’ nella gallery delle tue foto. E la privacy?

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