Google | arriva la funzione per scegliere le tue fonti di notizie

Google ha introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di scegliere le fonti di notizie visualizzate sui propri dispositivi. Per attivarla, bisogna cliccare su un’icona apposita presente nell’interfaccia e selezionare le testate preferite. Sono disponibili due metodi rapidi per salvare una fonte: uno cliccando sull’icona di salvataggio accanto alla testata e un altro attraverso il menu contestuale. La funzione mira a personalizzare l’esperienza di consultazione delle notizie.

? Cosa scoprirai Come si attiva la nuova icona per gestire le testate?. Quali sono i due metodi rapidi per salvare una fonte?. Perché questa funzione potrebbe favorire i piccoli blog locali?. Come cambierà il rapporto tra algoritmi e fiducia dei lettori?.? In Breve Interazione raddoppiata tra lettori e siti salvati dopo i test nei Labs.. Funzione disponibile in Italia tramite icona a stella nei risultati di ricerca.. Possibilità di mixare grandi quotidiani con blog locali nel box Dalle tue fonti.. Maggiore visibilità per testate territoriali grazie alla selezione attiva degli utenti.. Google introduce oggi in Italia la funzione Fonti Preferite per permettere agli utenti di gestire direttamente il proprio di notizie tramite una stella accanto alla sezione Notizie principali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google: arriva la funzione per scegliere le tue fonti di notizie If You Master THESE Skills, You’ll Never Be Broke Again Notizie correlate Leggi anche: Google ora ti fa scegliere. Aggiungi ilNapolista alle tue fonti di notizie Google: ecco come scegliere le fonti digitali di cui fidarsi? Cosa scoprirai Come si può decidere quali siti far apparire su Google? Quale funzione permette di dare priorità alle notizie del territorio? Perché... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Come cambiano le Google TV con le nuove funzioni AI di Gemini in arrivo; Da oggi puoi inserire Il Bo Live come fonte preferita su Google; Addio esclusiva per Quick Share, la migliore funzione Google arriva su altri smartphone; Gemini: arriva la memoria in Italia, e Google semplifica il passaggio da altri chatbot. Gemini arriva la funzione Memoria anche in Italia, con nuove funzioni per rendere l’assistente più vicino alle nostre abitudiniLeggi Gemini arriva la funzione Memoria anche in Italia, con nuove funzioni per rendere l’assistente più vicino alle nostre abitudini su Techzilla.it ... techzilla.it Google Gemini si evolve: arriva la funzione Memoria e l'importazione delle chat AIGoogle Gemini introduce la funzione Memoria e strumenti per importare cronologie chat da altre AI, migliorando personalizzazione e continuità nelle ... megamodo.com Google ha introdotto le "Fonti Preferite": ora puoi scegliere da chi vuoi leggere le notizie. Se aggiungi ilNapolista tra le tue fonti preferite, i nostri articoli compariranno più spesso nelle notizie principali di Google e nella sezione dedicata «Dalle tue fonti». Come - facebook.com facebook Google lancia "Fonti Preferite". Come aggiungere RomaToday alle tue ift.tt/WJS5yfT x.com