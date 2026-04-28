Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma i tassisti preparano la protesta in Campidoglio

Il prossimo 5 maggio, i tassisti di Roma si mobilitano nuovamente in piazza Bocca della Verità, da dove partirà un corteo che si dirigerà verso piazza del Campidoglio. La protesta è legata alla presenza di un numero elevato di veicoli non autorizzati, tra cui vetture noleggio con conducente e golf cart, che circolano nelle strade della città. I rappresentanti della categoria contestano questa situazione e chiedono interventi alle autorità competenti.

I tassisti tornano in piazza. Il 5 maggio, i sindacati di categoria hanno organizzato una protesta a piazza Bocca della Verità, punto di partenza per il corteo che si sposterà fino a piazza del Campidoglio. Le auto bianche vogliono chiedere all’amministrazione che governa Roma un intervento.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Golf cart sul GRA: il paradosso normativo che sconvolge RomaUn video diventato virale ha mostrato un piccolo veicolo elettrico, comunemente noto come golf cart, che percorre tranquillamente la carreggiata... Roma, tassisti in rivolta: corteo al Campidoglio contro il caos? Cosa sapere I tassisti romani manifestano il 5 maggio tra piazza Bocca della Verità e Campidoglio.