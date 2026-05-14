Golden Gala Savona e grandi eventi | Luca Di Bella racconta il mondo RAI dell’atletica

Durante l’ultimo episodio di Sprint Zone, è stato ospite Luca Di Bella, noto commentatore della Rai specializzato in atletica leggera. La conversazione ha riguardato vari aspetti del suo ruolo e le sue esperienze in occasione di eventi come il Golden Gala e altre manifestazioni sportive organizzate nella città di Savona. Di Bella ha condiviso dettagli sul lavoro dietro le quinte e sui momenti più significativi vissuti durante le coperture di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali.

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Nuovo appuntamento con Sprint Zone e un ospite speciale: Luca Di Bella, storica voce RAI dell’atletica leggera italiana. In questa puntata entreremo nel dietro le quinte delle grandi telecronache televisive degli eventi internazionali di atletica, tra preparazione tecnica, studio di statistiche, record, storie degli atleti italiani e internazionali e la gestione in tempo reale delle dirette TV. Con Luca Di Bella parleremo anche delle difficoltà affrontate durante eventi live di altissimo livello, compresi i problemi tecnici e i blackout informatici vissuti recentemente ai Mondiali a squadre di marcia di Brasilia. Ampio spazio inoltre ai prossimi grandi appuntamenti dell’atletica internazionale che commenterà per la RAI: Meeting di Savona Coppa Europa dei 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golden Gala, Savona e grandi eventi: Luca Di Bella racconta il mondo RAI dell’atletica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Golden Gala, Savona e grandi eventi: Luca Di Bella racconta il mondo RAI dell’atletica Sullo stesso argomento Golden Gala 2026: le stelle dell’atletica a RomaCosa: Golden Gala Pietro Mennea 2026, 46esima edizione della Wanda Diamond League. Presentato il Golden Gala Pietro Mennea 2026: Jacobs, Furlani e Diaz guidano le stelle dell’atleticaAllo Stadio Olimpico il 4 giugno la 46ª edizione del meeting più importante d’Italia. Temi più discussi: Quante stelle al Golden Gala, Jacobs non vede l’ora: Esserci mi rende felice; Atletica: torna lo show del Golden Gala, Jacobs 'ho ritrovato la via'; Jacobs si prepara al Golden Gala: Con Camossi abbiamo ritrovato la giusta via; Marcel Jacobs si racconta: Golden Gala tabù, ma ora sono un uomo e un atleta migliore. Il ritorno sui blocchi nel meeting di Savona, il 20 maggio, poi Roma il 4 giugno per il Golden Gala dove non ha mai vinto. Marcell Jacobs è tornato da pochi giorni nella Capitale, ma la speranza è quella di essersi messo alle spalle difficoltà e sofferenze. La vetr x.com Atletica: torna lo show del Golden Gala, Jacobs 'ho ritrovato la via'Il ritorno sui blocchi nel meeting di Savona, il prossimo 20 maggio, poi Roma il 4 giugno per il Golden Gala dove non ha mai vinto. Marcell Jacobs è tornato da pochi giorni nella Capitale, ancora in p ... ansa.it Presentato il Golden Gala 2026: Jacobs, Furlani e Diaz protagonisti il 4 giugno a RomaPresentato il Golden Gala 2026: Jacobs, Furlani e Diaz protagonisti il 4 giugno a Roma. Il programma e gli orari dell'evento ... italpress.com