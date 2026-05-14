GLIR | il Garante dei Disabili della Campania nel gruppo

Il Garante dei Disabili della Campania si è unito al gruppo di lavoro coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale. In questo contesto, l’avvocato Colombo collabora con le autorità regionali per pianificare le misure e le iniziative rivolte all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La presenza del Garante garantisce un supporto specializzato nelle questioni legate ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità all’interno del sistema scolastico regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’avv. Paolo Colombo affianca l’Ufficio Scolastico Regionale nella programmazione delle politiche per l’inclusione scolastica.. L’ingresso del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Campania nel GLIR rappresenta un passaggio istituzionale di rilievo per il sistema dell’inclusione scolastica. Il comunicato diffuso dall’Ufficio del Garante, guidato dall’avv. Paolo Colombo, conferma la partecipazione ai lavori del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, organismo previsto dalla normativa nazionale e dedicato alla programmazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità. Il ruolo strategico del GLIR.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - GLIR: il Garante dei Disabili della Campania nel gruppo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nessuno resti indietro: Marigliano sceglie il Garante per i diritti dei disabiliTempo di lettura: 2 minutiUn punto di riferimento per chi ogni giorno affronta barriere fisiche, burocratiche e psicologiche alimentate dalla poco... Maltagliati all’attacco. Le tensioni in consiglio sul garante dei disabiliLa minoranza di Massa e Cozzile, attraverso le parole del consigliere Elena Maltagliati, accusa l’amministrazione guidata da Marzia Niccoli di... Campania. Festa del lavoro, tuona il garante: ‘solo un terzo delle persone con disabilità ha un’occupazione’Al via il lavoro che include: opportunità nelle grandi aziende per gli iscritti al Collocamento Mirato.Il 1° maggio è la festa del lavoro, ma le persone con ... teleradio-news.it Accessibilità per tuttiIl Garante della Disabilità della Regione Campania l’Avv. Paolo Colombo e FIABA ETS il Presidente Nazionale Stefano Maiandi firmano Protocollo d’Intesa per l’accessibilità universale. Sinergia e impeg ... irpinia24.it