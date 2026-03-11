Maltagliati all’attacco Le tensioni in consiglio sul garante dei disabili

In consiglio comunale a Massa e Cozzile, il consigliere di minoranza Elena Maltagliati ha accusato l’amministrazione di Marzia Niccoli di chiudere sistematicamente alle proposte dell’opposizione. La discussione si è concentrata sulle tensioni riguardo alla nomina del garante dei disabili, con Maltagliati che ha evidenziato un atteggiamento di chiusura da parte dell’attuale giunta.

La minoranza di Massa e Cozzile, attraverso le parole del consigliere Elena Maltagliati, accusa l'amministrazione guidata da Marzia Niccoli di chiusura sistematica nei confronti di tutte le proposte dell'opposizione. "L'ultimo consiglio comunale – scrive Maltagliati – ha delineato un quadro politico di netta contrapposizione. L'assise, convocata su ferma richiesta dei consiglieri di minoranza, presentava un ordine del giorno denso di contenuti: diciotto punti tra interrogazioni, mozioni e ordini del giorno che toccavano aspetti importanti della vita del comune, dall'urbanistica al sociale, fino alla tutela ambientale. La dinamica del voto: una chiusura sistematica.