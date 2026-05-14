Gli studenti dell' istituto Torricelli-Ballardini premiati dall' ordine dei giornalisti per il periodico Il Castoro
C’è anche una scuola superiore di Faenza, il liceo “Torricelli - Ballardini”, tra i vincitori del concorso “Fare informazione a scuola” organizzato dall’Ordine regionale dei giornalisti dell’Emilia-Romagna. Uno dei cinque premi in palio è andato infatti al periodico “Il Castoro”, un prodotto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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