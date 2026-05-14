Gli step per ricreare la coda con capelli ricci di Gillian Anderson a Cannes 2026
Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, tra abiti e passerelle di alta moda, Gillian Anderson ha attirato l’attenzione con la sua acconciatura. La sua coda con capelli ricci ha fatto parlare di sé, diventando uno dei dettagli più commentati dell’evento. Per ricrearla, sono stati evidenziati vari passaggi, dalla preparazione dei ricci alla pettinatura finale, che si sono susseguiti per ottenere un risultato simile a quello sfoggiato dall’attrice.
Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, tra abiti scultura e passerelle dominate dall’alta moda, a catturare davvero l’attenzione è stata Gillian Anderson. L’attrice, Ambassador di L’Oréal Paris, 57 anni, volto iconico di serie cult come X-Files e più recentemente di Sex Education, ha calcato il red carpet con un look sofisticato ma dall’anima sorprendentemente effortless, confermandosi una delle presenze più magnetiche della 79esima edizione della kermesse francese, grazie anche alla sua coda capelli ricci. Il Festival del Cinema di Cannes continua così ad affermarsi come il punto d’incontro perfetto tra cinema e bellezza: sulla Croisette non sfilano soltanto i film più attesi della stagione, ma anche beauty trend destinati a influenzare i mesi successivi.🔗 Leggi su Amica.it
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