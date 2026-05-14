Gli step per ricreare la coda con capelli ricci di Gillian Anderson a Cannes 2026

Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, tra abiti e passerelle di alta moda, Gillian Anderson ha attirato l’attenzione con la sua acconciatura. La sua coda con capelli ricci ha fatto parlare di sé, diventando uno dei dettagli più commentati dell’evento. Per ricrearla, sono stati evidenziati vari passaggi, dalla preparazione dei ricci alla pettinatura finale, che si sono susseguiti per ottenere un risultato simile a quello sfoggiato dall’attrice.

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