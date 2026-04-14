Il commentatore ha commentato la partita di Fontana di Trevi, affermando che la vittoria dell’Inter contro il Como ha sancito la fine del campionato, sottolineando come le squadre che inseguivano siano state inferiori rispetto allo scorso anno. Ha inoltre dichiarato che il divario tecnico tra le prime e le altre formazioni si è accentuato, lasciando poche speranze di rimonta.

di Lorenzo Vezzaro Pastore a Fontana di Trevi: il commentatore riconosce come la vittoria dell’Inter col Como abbia chiuso i giochi e certificato il divario tecnico. Durante l’ultima puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il trionfo dei nerazzurri, sottolineando come il verdetto non sia mai stato realmente in discussione nonostante le brevi flessioni della capolista. Il divario con le inseguitrici è apparso quest’anno ancora più marcato a causa di un abbassamento generale del livello qualitativo della Serie A. Secondo Pastore, pur con qualche passaggio a vuoto e una qualità di gioco talvolta inferiore rispetto alla passata stagione, la squadra di Chivu ha dimostrato una maturità superiore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore sulla corsa Scudetto: «Campionato finito, le inseguitrici sono state peggiori dello scorso anno»

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