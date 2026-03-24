2026-03-23 23:26:00 Flash news da TS: Fernando Llorente, intervenuto a margine della tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale, ha parlato di lotta Champions, di Nazionale italiana con uno sguardo rivolto a Pio Esposito e di Scudetto sorprendendo tutti con la sua previsione. Juve e Pio Esposito: il parere di Llorente. Parte dai bianconeri l’ex attaccante spagnolo: “Speriamo bene anche la Juve che sta lottando per entrare in Champions, anche perché deve vincerle tutte. Sta facendo molto bene anche se sono contento per Cesc Fabregas, è stato un grande compagno e ho vissuto grandi momenti con lui”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Llorente, Juve in Champions e Napoli per lo Scudetto: “L’Inter anche l’anno scorso…”

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