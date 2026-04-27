Una coppia di Nocera Inferiore è stata denunciata giovedì scorso in via Garibaldi, vicino a un bar. L’auto parcheggiata sul marciapiede ha causato l’intervento della Polizia Municipale, alla quale sono stati rivolti insulti. La denuncia è scattata dopo che gli agenti hanno constatato la violazione del divieto di sosta e hanno gestito il comportamento dei due presenti sul posto.

Auto in sosta vietata sul marciapiede e insulti alla Polizia Municipale: una coppia di Nocera Inferiore è stata denunciata dopo un episodio avvenuto giovedì scorso in via Garibaldi, nei pressi di un bar. Secondo quanto ricostruito, due agenti della Polizia Municipale erano intervenute per la presenza di un’auto parcheggiata sul marciapiede. A bordo del veicolo si trovava una donna, in attesa di un uomo che era all’interno di un’attività commerciale della zona. Dopo il primo richiamo, con l’invito a spostare l’auto, la situazione sarebbe degenerata. La donna avrebbe rivolto insulti alle due vigilesse. Successivamente, una volta che anche l’uomo è salito a bordo, la coppia si sarebbe rifiutata di esibire i documenti.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nocera Inferiore, auto sul marciapiede e insulti alle vigilesse: coppia denunciata

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