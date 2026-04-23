In Italia, alcuni giovani calciatori di club milanisti sono stati convocati in Nazionale, tra cui Camarda e Zeroli. Quattro giocatori provenienti dal settore giovanile rossonero sono in corsa per una maglia azzurra. La selezione nazionale si prepara a valutare queste promozioni, mentre il calcio italiano cerca di rinnovarsi e valorizzare i talenti emergenti. La situazione riguarda principalmente le rappresentative giovanili e le future opportunità di questi atleti.

Tra Houston e l’Italia corre una linea sottile, quasi simbolica, che non porta sulla Luna ma dritta al cuore di uno dei temi più discussi del calcio moderno: la crescita dei giovani talenti. Un problema complesso, spesso affrontato tra le polemiche, che chiama in causa strutture, investimenti e visioni a lungo termine. In questo scenario, mentre il dibattito resta aperto e talvolta inconcludente, alcuni club provano a dare risposte concrete. Tra questi c’è il Milan, che continua a posizionarsi in prima linea nello sviluppo dei giovani italiani, al di là delle apparenze. È vero, nella prima squadra di Allegri gli italiani stabilmente titolari sono due (Gabbia e Bartesaghi), ma dietro le quinte c’è un laboratorio che funziona bene.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarà un'Italia baby? Torneranno i milanisti: da Camarda a Zeroli, 4 rossoneri verso l'azzurro

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