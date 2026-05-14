Un nuovo numero di Linkiesta Etc esplora il ruolo degli effetti speciali e delle trasformazioni dell’immaginario nella creazione delle emozioni. L’articolo analizza come la tecnologia influenzi le percezioni e le sensazioni attraverso immagini e rappresentazioni visive. Il testo sarà disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La pubblicazione si concentra sulle modalità con cui le innovazioni tecnologiche modulano l’esperienza emotiva.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Wrecked Diner, Ford Ranch, New Mexico Thor. Lauri Gaffin, Courtesy of Damiani Books Per fare un film, ci vuole un set. Sembra banale, ma non lo è. È lì, infatti, che avviene il miracolo, la metamorfosi dell’immaginario che dà forma alle nostre emozioni. E il set, spiega Paolo Galiano, leggendario curatore di effetti speciali di film e serie italiane e internazionali, è una sorta di campionario del mondo reale: «L’intera società in 500 metri quadrati: il regista, l’artista, i tecnici, la manovalanza.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli effetti speciali, e la metamorfosi dell’immaginario che dà forma alle nostre emozioni

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