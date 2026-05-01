Pizzolitto e gli effetti speciali per ’A Ghostbusters story’
L’esperto di trucchi cinematografici Stefano Pizzolitto realizzerà gli effetti speciali del secondo ‘ Assault on Florence - A Ghostbusters Story ’, l’opera no-profit realizzata dall’associazione culturale Gens Florentiae con attori volontari. Pizzolitto della Pizzolitto FX studios dovrà realizzare con schiume e lattici cinematografici i fantasmi che infesteranno la pellicola. Pizzolitto per questo secondo charity movie (film di beneficenza) di ‘Assault on Florence - The final’ lavorerà, come già in passato, fianco a fianco con il collega Adriano Carboni della Make up Fx, mago degli effetti speciali e figlio di Rino Carboni, lo storico truccatore di Fellini.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Nuovo orientamento ai corsi. L’Università per Stranieri lo fa con gli effetti specialiPERUGIA – Una nuova accattivante modalità comunicativa per orientare gli studenti sulla scelta dei corsi di laurea dell’Università per Stranieri di...
Xiaomi Watch 5 non cerca di stupire con effetti speciali, ma rende tutto più facile e naturaleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.