Dopo quasi una decade dalla sua prima visita ufficiale in Cina, l'ex presidente degli Stati Uniti si recherà di nuovo a Pechino dal 13 al 15 maggio. La visita si svolge in un momento di tensioni commerciali tra le due potenze, con discussioni aperte su terre rare e semiconduttori. La tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina appare fragile e al centro dell'incontro ci sono anche questioni legate alla produzione di chip e alle riserve strategiche di risorse.

Nove anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump tornerà a Pechino dal 13 al 15 maggio. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Rispetto al novembre del 2017, l'atmosfera di questa missione sarà probabilmente molto diversa. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e dalla crisi energetica scatenata dal blocco dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tregua commerciale fragile, terre rare e chip: tutti i temi del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping

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