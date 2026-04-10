Repubblica e Autonomia siciliana 80 anni dopo | seminari dell’USR e concorso per le scuole

Nel 2026 si celebrano gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica italiana e dall’entrata in vigore dello Statuto della Regione Siciliana. In vista di questa ricorrenza, l’Ufficio scolastico regionale ha organizzato una serie di seminari dedicati ai temi dell’autonomia e della storia del territorio. Contestualmente, sono stati avviati i bandi per il nuovo concorso rivolto al personale scolastico.

Nel 2026 ricorrono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana e dall’emanazione dello Statuto della Regione Siciliana. In occasione dell’anniversario, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia promuove due seminari formativi rivolti al mondo della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it 80 anni Costituente, seminari al via da giovedì 12 febbraioROMA – Partono domani, il 12 febbraio, le iniziative promosse dalla Camera dei deputati per l’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea... 80 anni Costituente, eventi al via dal 12 febbraio. Si parte con il ciclo di seminari sulle culture politicheROMA - Partono il 12 febbraio le iniziative promosse dalla Camera dei deputati per l'80esimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Temi più discussi: Ottant’anni di Autonomia Siciliana e Repubblica: il 16 aprile all’IIS Majorana-Cascino di Piazza Armerina il seminario di formazione per docenti, dirigenti e personale USR Sicilia; Odg, esiti e atti Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 2 aprile 2026 - ANCE; Vacanze siciliane in agriturismo, vincono gli spostamenti brevi; Sicilia. Ministero boccia la Rete ospedaliera. L’USR Sicilia celebra 80 anni di Repubblica e autonomia: ecco gli eventi e il concorso per le scuoleOttant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Siciliana: una doppia ricorrenza che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha scelto di celebrare con due semi ... tecnicadellascuola.it Scuola, a Piazza Armerina seminario su 80 anni di Repubblica e Autonomia sicilianaL’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, punta a trasformare la ricorrenza in un’occasione di analisi e confronto. vivienna.it la Repubblica. . Doppio allarme sul cherosene. Il primo arriva da Aci Europe, associazione di categoria che rappresenta gli operatori aeroportuali dell'Ue: "Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossi - facebook.com facebook "Rappresentare il tricolore è prima di tutto un privilegio”. Ne è convinta Arianna Fontana, campionessa di short track, ricevuta ieri insieme agli altri atleti olimpici e paralimpici da Leone XIV in Vaticano. L’articolo completo di Iacopo Scaramuzzi su Repubblica #r x.com