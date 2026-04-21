Rottamazione quinquies Camera civile salentina chiede di includere i debiti con Cassa forense

La scadenza per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, nota come rottamazione quinquies, si avvicina al 30 aprile. Nella stessa giornata, la Camera civile salentina ha presentato un'istanza per includere anche i debiti con la Cassa forense nella procedura. La richiesta mira a estendere le agevolazioni previste dalla legge a questa categoria di debitori. Finora, non si sono registrate modifiche ufficiali riguardo all’inclusione di tali debiti.

LECCE - Il 30 aprile si avvicina e con questo la scadenza per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies. Ma nelle scorse settimane è trapelata l’ipotesi di una proroga, legata alla possibilità di ampliare la platea dei debiti ammessi alla sanatoria.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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