Giustizia | Assotutela bene avvio tavolo su esame abilitazione forense

Il ministero della Giustizia ha aperto un tavolo tecnico per esaminare le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense previste per le sessioni 2026-2027. Assotutela ha comunicato il buon avvio di questa discussione, che coinvolge diversi rappresentanti del settore. La discussione si concentra sulle procedure e sui criteri di valutazione delle prove da sostenere.

Il ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto per discutere le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione forense per le sessioni 2026-2027. Questa iniziativa rappresenta un segnale significativo di apertura e attenzione verso un argomento che interessa migliaia di praticanti avvocati e l'intero sistema di accesso alla professione legale. Il Ruolo di Assotutela nel Confronto Istituzionale. Lo dichiarano in una nota Antonio Melillo, Carmine Foreste e Michel Emi Maritato, presidente nazionale di Assotutela. "Assotutela accoglie con favore l'avvio di questo percorso di confronto istituzionale", proseguono, "anche alla luce delle interlocuzioni e degli interventi promossi nelle scorse settimane sull'argomento.