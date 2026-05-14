Giuseppe Marotta ha conquistato dieci scudetti come dirigente, lavorando sia con la Juventus che con l’Inter. In carriera ha contribuito a rilanciare entrambe le società in periodi diversi, caratterizzati da crisi e bilanci da record. La sua presenza ha segnato tappe importanti nelle storie delle squadre, che hanno vissuto momenti di grande crescita e difficoltà sul fronte sportivo ed economico. La sua esperienza si è sviluppata in un contesto calcistico italiano molto competitivo e complesso.

Giuseppe Marotta ha raggiunto quota dieci scudetti da dirigente tra Juventus e Inter. Un traguardo costruito in due delle piazze più importanti del calcio italiano, attraversando fasi molto diverse sul piano sportivo ed economico. Dal rilancio della Juventus dopo gli anni difficili successivi a Calciopoli fino alla ricostruzione dell’Inter tra la crisi finanziaria dell’ era Zhang e il passaggio a Oaktree, il dirigente lombardo ha legato il suo nome a cicli vincenti e a modelli di gestione spesso indicati come sostenibili. Con il ventunesimo scudetto dell’Inter, Marotta ha superato Giampiero Boniperti nella classifica dei dirigenti italiani più vincenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Giuseppe Marotta vale 10 scudetti: come ha rilanciato Juve e Inter tra crisiì e bilanci da record

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