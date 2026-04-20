Inter Vessicchio tuona | In realtà ha vinto 14 scudetti altri non contabili e questo sarà revocato Questa Juve era in grado di vincere ma…

Sergio Vessicchio, noto tifoso juventino e opinionista, ha commentato su YouTube la situazione attuale del campionato di calcio. Ha affermato che l’Inter avrebbe vinto 14 scudetti, aggiungendo che altri non sarebbero contabili e che questi comunque verrebbero revocati. Inoltre, ha criticato la squadra nerazzurra sostenendo che la Juventus, secondo lui, era in grado di vincere, anche se ora sta conducendo il campionato con 4 punti di vantaggio.

L’opinionista e tifoso juventino Sergio Vessicchio, sul suo canale YouTube, è tornato ad attaccare l’Inter che sta vincendo il campionato 202526 (sono sufficienti 4 punti per l’aritmetica). Nel suo intervento ha sostenuto che la stagione sarebbe stata condizionata da un ‘sistema anti-juventino’, arrivando a contestare la regolarità di alcuni titoli vinti dal club nerazzurro nel . L'articolo Inter, Vessicchio tuona: “In realtà ha vinto 14 scudetti, altri non contabili e questo sarà revocato. Questa Juve era in grado di vincere, ma.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Vessicchio sbotta: “L’Inter viola le regole ed è la maestra delle plusvalenze fittizie, la Juventus fa quelle serie ma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Paratici: «La Juve dei 9 scudetti era 20 anni avanti agli altri. Agnelli un visionario, Ronaldo…»di Redazione JuventusNews24Paratici: «La Juve dei 9 scudetti era 20 anni avanti agli altri. Leggi anche: L’Inter blinda il giovane portiere: a 16 anni ha già vinto due Scudetti